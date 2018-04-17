ABD'de yeni başlayan konut inşaatları beklentileri aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – ABD’de yeni başlayan konut inşaatları Mart ayında bir milyon 319 bine ulaşarak beklentileri aştı.

Yeni başlayan konut inşaatları beklentisi 1 milyon 262 bin düzeyindeyken, oluşan artışın çok aileli konut inşaatındaki artışa bağlı olduğu fakat tek aileli konut inşaatındaki azalmanın da piyasada gerilemeye neden olabileceği ortaya konuldu.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni başlayan konut inşaatları mevsimsel olarak düzeltilmiş yıllık orana göre Mart ayında yüzde 1.9’luk artışla bir milyon 319 bine yükseldiği duyurulurken, konut piyasasının en büyüğü olan müstakil konut inşaatının Mart’ta yüzde 3.7’lik bir düşüşle 867 bine gerilediği vurgulandı.