ABD'de yeni atanan Sağlık Bakanı görevi başladı

ABD'de yeni atanan Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius, yemin ederek görevine başladı.



Eski Kansas Valisi Sebelius, Senatonun adaylığını onaylamasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende yemin etti.



Törende konuşan ABD Başkanı Barack Obama, domuz gribi vakalarına dikkati çekerek, şu anda Sağlık Bakanının acilen dikkate alması gereken önemli bir halk sağlığı sorunu bulunduğunu ve bakanın hemen görevine başlamasını istediklerini belirtti.



Sebelius da, yemin töreninin ardından hızla Başkan Obama'nın İç Güvenlik Danışmanı John Brennan'dan grip salgınıyla ilgili brifing aldı.



ABD Senatosu, Kathleen Sebelius'un Sağlık Bakanlığına atanmasını 31'e karşı 65 oyla kabul etmişti. Sebelius'un onaylanmasıyla, Obama'nın kabinesinden son sandalye de dolmuş oldu.

