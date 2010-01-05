ABD'de Yemen Tartışması

T24- ABD uçağına saldırı girişiminin ardından ülkede Yemen'e asker gönderme ve operasyon olasılığı tartışılıyor. ABD Başkanı Obama bugün Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerin katılacağı özel bir güvenlik zirvesi düzenliyor.







Deutsche Welle'de yer alan habere göre, yıllardır Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren radikal El Kaide örgütünün Yemen'de de güçlendiği dikkat çekiyor. Yemen hükümeti, ülkede 300 kadar El Kaide militanının bulunabileceğini açıkladı. Öte yandan, başkent Sana’daki saldırı tehdidi nedeniyle, ABD, İngiliz ve Fransız büyükelçilikleri kapalı tutuluyor. Yemenli güvenlik güçleri, havaalanı ve büyükelçiliklerdeki güvenlik önlemlerini artırdı. Şimdi ABD’de “Yemen’e de asker gönderilecek mi” tartışmaları yapılıyor ve bu olayın siyasi sonuçları merak ediliyor.



Delta-Northwest Havayollarına ait yolcu uçağına yönelik saldırı girişimi başarısız oldu. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Delta-Northwest Havayollarına ait yolcu uçağına yönelik saldırı girişimi başarısız oldu.



Yaklaşık iki hafta önce bir Amerikan uçağına yapılan saldırı girişimi sorumlusunun Yemen’deki El Kaide terör örgütüyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasından bu yana ABD basınında sürekli tekrar edilen bir soru var: “Bir misilleme hatta bir kara harekâtı düzenlenecek mi?“



Yeni yıldan kısa bir süre önce, Amerikan ordusunun Başkan'dan gelebilecek bir hava saldırısı emri durumunda olası hedefleri gözden geçirdiği yönünde haberler çıkmıştı. ABD Başkanı Obama’nın haftalık konuşmasında, Detroit’teki saldırı girişiminden El Kaide’yi doğrudan sorumlu tutması, söylentileri iyice alevlendirdi. ABD, Yemen ordusunun El Kaide ile mücadelesini uzun bir süredir aktif biçimde destekliyor. Ancak Amerikan ordusunun resmen bir askeri saldırı ya da kara harekâtı düzenlemesi çok farklı bir durum.



Yüzde 69'u “evet” dedi



Obama’nın böyle bir girişimde bulunması durumunda muhafazakârlardan büyük alkış toplayacağı kesin. Amerikan Fox News tarafından yapılan bir anket de bunu açıkça gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 69’u Yemen’deki El Kaide’ye karşı bir operasyon düzenlemesini destekliyor. Ancak terörle mücadele uzmanı Gregory Johnson gibi liberal görüştekiler, böyle bir adımdan kaçınılması uyarısında bulunuyor. Böyle bir hareketin korkunç bir hata olacağını belirten Johnson’a göre, El Kaide’nin kısa bir süre içinde yenilmesi mümkün değil. ABD’li bağımsız senatör Joseph Lieberman ise terörle mücadeleye yatırım yapılmadığı takdirde, Yemen’in Irak ya da Afganistan'a döneceği uyarısında bulundu.



"Yemen hükümetini ülkedeki teröristlere karşı desteklemek için operasyonlarımızın hızını artırdık. Bunu yapmak zorundayız; aksi halde Yemen geleceğin Irak ya da Afganistan’ı olacaktır. Bunun olmasını istemiyoruz.”



Terörist saldırı tehdidi



İngiltere ve ABD, Yemen’deki terör örgütü El Kaide’nin gittikçe daha büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bu nedenle, ülkedeki terörle mücadeleyi mali açıdan destekleme kararı aldılar. Teröristlerin Yemen’e yerleşmelerinden endişe eden İngiltere'nin Kraliyet Dış İlişkiler Enstitüsü’nden Ginny Hill, Yemen hükümetinin mümkün olduğunca fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor:



"Yemen hükümeti, kuzeyde, Suudi Arabistan sınırında bir iç savaş yaşıyor. Ayrıca güneyde ayrılıkçı hareketlerle karşı karşıya. Dolayısıyla devlet otoritesi büyük zorluk içinde. Bu senaryonun gözler önüne serdiği gibi, teröristlerin potansiyel olarak Yemen içinde daha geniş bir dayanağa sahip olma riski mevcut.”



Yemenli asker ve polisler, yıllardır Amerikalı uzmanlar tarafından eğitiliyor. Amerikalıların bu ülkede bulunmasının nedeni ise Yemen'deki El Kaide yandaşları ve sempatizanlarının sayısının giderek artması.





Obama’nın terörle mücadele danışmanı John BrennanBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Obama’nın terörle mücadele danışmanı John Brennan



'Asker gönderme planımız yok'



Hafta sonu, ABD tarafından yapılan açıklamalarda Yemen’deki terör tehdidine karşı daha katı bir tutum takınılacağı belirtildi. Obama’nın terörle mücadele danışmanı John Brennan, El Kaide’nin Yemen’in başkenti Sana’da saldırı planladığı yönünde kanıtlara ulaştıklarını kaydetti:



“El Kaide’nin Yemen’in başkenti Sana’daki bir hedefe, muhtemelen ABD Büyükelçiliği’ne saldırı planladığı yönünde kanıtlara sahibiz. Sivillerin ve diplomatlarımızın güvenliğini sağlamak için her şeyi yapıyoruz.”



Nitekim ABD ve İngiltere, bu tehdit nedeniyle pazar günü Sana’daki büyükelçiliklerini kapattıklarını açıklamıştı. Fransa da bu ülkeler arasına katıldı. Ancak Brennan, şu anda Yemen’e ABD askerlerinin gönderilmesi gibi bir planlarının olmadığını açıkladı ve Yemen’de yeni bir terörle mücadele cephesi açmayı planlamadıklarını söyledi.

