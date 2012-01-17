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Dünya

ABD'de yaya kazaları arttı PARİS (A.A)

17 Ocak 2012 11:13

-ABD'de yaya kazaları arttı PARİS (A.A) - 17.01.2012 - ABD'de kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleyen yayaların uğradığı kazalar 6 yılda 3 kat arttı. Amerikalı bilimadamlarının yaptığı araştırma, kazaya uğrayanların çoğunun genç olduğunu gösterdi. Kaza geçirenlerin ortalama 21 yaşında olduğunu belirten araştırmacılar kazaların çoğunun şehirde meydana geldiğini vurguladı.  iPod ya da MP3 çalar gibi cihazlarla yüksek sesli müzik dinleyen yayaların yüzde 55'ine tren çarptığı, kaza geçirenlerden yüzde 68'inin erkek, yüzde 67'sinin 30 yaşın altında olduğu belirtildi. Ocak 2004- Haziran 2011'i kapsayan dönemde, 116 kazanın meydana geldiği, bunlardan 16'sının Mayıs 2004'de olduğunun belirtildiği araştırmada, Kasım 2010'da kaza sayısının 47'ye çıktığı belirlendi. 116 kazanın 81'inin ölümlü kaza olduğu, görgü tanıklarının bunların dörtte üçünde ölen yayanın kaza sırasında kulaklıkla müzik dinlediğini bildirdiği ortaya çıktı. Dr. Richard Lichenstein ve ekibinin yaptığı araştırmada, müzik dinlemenin beynin dış uyarıcılara karşı tetikte olma durumunu etkileyerek kişinin görsel dikkatinin azalmasına, hatta dışarıda olup biteni görememesine neden olabileceği vurgulandı. Araştırma sonuçları "Injury Prevention" dergisinde yayımlandı.

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