ABD'de yastık savaşı: 30 yaralı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde en prestijli askeri okullardan West Point'te mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerin yastık savaşında 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, yaralılardan 24'ü yastıkların bazılarının içine yerleştirilen sert cisimler nedeniyle bilinç kaybı yaşadı. Mezunlardan birinin ayağı kırılırken, bazılarının da omzu çıktı.

West Point idaresi, yaralanmaların hiçbirinin ciddi olmadığını ve mezunların tamamının görevlerine geri döndüğünü açıkladı.

Olayda meydana gelen yaralanmalara ilişkin ayrıntılar New York Times gazetesinde yer alırken, gazetenin yayınladığı video kaydında bazıları kask ve kurşun geçirmez yelek giymiş öğrencilerin çığlıklar atarak birbirlerine hücum ettikleri görülüyor.

20 Ağustos'taki yastık kavgasıyla ilgili ayrıntılar daha önce sosyal medyaya yansımıştı. Ancak West Point, olayı henüz teyit etti.

Geleneksel gece yarısı yastık savaşı, yoğun bir yaz eğitimi sonrasında öğrencilerin stres atma yolu olarak görülüyor.

Bu yılki savaşın bu denli zayiata yol açmasının nedeni olarak da bazı öğrencilerin yastıkların içine kask gibi sert nesneleri yerleştirmiş olması olarak açıklandı.

West Point sözcüsü Yarbay Christopher Kasker, ''akademi mezunlarının birlik ruhu yaratma arzularını alkışlamakla birlikte meydana gelen yaralanmalardan üzüntü duyduklarını' söyledi.

Yarbay Kasker, yaralanma vakalarının nedenlerini tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Mezunlara karşı herhangi bir disiplin işlemi uygulanmayacağı, 1897'den bu yana geleneksel olarak yapılan yastık savaşlarını sona erdirmek gibi bir planın olmadığı da gelen haberler arasında.