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Dünya

ABD'de yaşayan Türk sporcu evinde ölü bulundu

Özen'in erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor

03 Ekim 2015 15:15

ABD'de yaşayan Dilara Elysse Özen isimli Türk vatandaşı, evinde ölü bulundu. Özen'in erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

ABD'nin Philadelphia kentinde yaşayan Özen'in cansız bedeni, annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde bulundu.

2015 yılının başında da, Özen'e fiziksel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan ve olaydan sonra ifade vermek için mahkemeye gitmemesi nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan genç kızın 29 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Messner, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özen'i 'hayat dolu bir insandı' diye anlatan komşuları, geçtiğimiz pazartesi gecesi, Dilara ile erkek arkadaşı arasında bağrışma ve tartışma sesleri duyduklarını belirtti.

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