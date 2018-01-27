T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de 'yasa dışı' göçmenler elleri ayakları zincirlenerek sınır dışı edildi

'Yasa dışı' göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda gizlilik içinde yürütüldü

27 Ocak 2018 18:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri yoğun olmayan havaalanlarında gizlilik içinde yapılıyor.  Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'ndan ülke dışına gönderilen yasa dışı göçmenlerin el ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Sınır dışı işlemleri havaalanına gelen bir grup tarafından protesto edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen, World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.

Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmenler arasında kadınların da olması dikkati çekti.

Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından protesto edildi. "Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

ETİKETLER

ABDsınır dışıyasa dışı göçmenhavaalanıChicago

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24