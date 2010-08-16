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Dünya

ABD'DE YARIŞ KAZASI: 8 ÖLÜ LUCERNE VALLEY (A.A)

16 Ağustos 2010 01:48

-ABD'DE YARIŞ KAZASI: 8 ÖLÜ LUCERNE VALLEY (A.A) - 15.08.2010 - ABD'nin California eyaletinde arazi tipi araçların katıldığı bir yarış sırasında araçlardan birinin seyircilerin üzerine savrulması üzerine 8 kişi ezilerek öldü.  Yetkililer ve görgü tanıkları, Mojave Çölü'nde dün gece start alan ''California 200'' yarışında arazi tipi bir aracın, yüksek hızla yapılan bir atlayış sırasında, bariyerlerin bulunmadığı yolun kenarında bekleyen yüzlerce kişinin üzerine savrulduğunu söylediler.    Kazada 6 kişinin olay yerinde, 2'sinin kaldırıldıkları hastanede öldüğü, yaralanan 12 kişinin çoğunun da 7 ambulans ve 10 acil durum uçağıyla civardaki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.  Aracın kontrolünü nasıl kaybettiği bilinmeyen sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.  Yarışın organizatörleri konuyla ilgili açıklama yapmadılar.

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