-ABD'DE YARI FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya'yı 89-79 yenen turnuvanın iddialı takımlarından ABD, yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısında skor üstünlüğü sürekli değişti. Rusya, 2. dakikada 9-8 üstünlük yakalamasına rağmen, ABD Billups ile buna karşılık vererek 5. dakikada skoru kendi lehine (15-9) çevirdi. 8. dakikada 21-20 öne geçen Rusya, Durant'ın basketlerine engel olamayınca ilk çeyrek 25-25 beraberlikle tamamlandı. İkinci periyotta ABD, rakibinin alan savunması karşısında zaman zaman çaresiz kaldı. Rusya, 12. dakikada 29-25 üstünlük yakaladı. ABD son 4 dakikada müthiş bir savunma yaptı. Bu sürede sadece 4 sayı yiyen ABD, Durant'ın basketleriyle ayakta kaldı. 9. dakikayı 42-35 önde geçen ABD, ilk yarıyı da 44-39 önde kapadı. İlk periyodun ardından yorulmaya başlayan ve şut yüzdesi düşen Rusya'ya ABD üstünlüğünü kabul ettirdi. Rakibinin direncinin düşmesiyle rahat skor çıkaran ABD, 3. periyodu da 70-56 önde tamamladı. ABD, son periyotta oyunun kontrolünü elinde tuttu. 32. dakikada Durant'ın basketiyle farkı 19 sayıya (79-61) çıkaran ABD, karşılaşmayı da 89-79 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Reynaldo Mercedes Sanchez (Dominik Cumhuriyeti) xxx, Jose Martin (İspanya) xxx, Jakub Zamojski (Polonya) xxx ABD: Rose xx 6, Billups xxx 15, Iguodala xx 6, Durant xxxx 33, Odom xxx 6, Westbrook xx 12, Love x, Gay x, Gordon xx 6, Curry x 2, Chandler x 3 Rusya: Bykov xx 17, Ponkrashov x 3, Monya x 5, Vorontsevich xxx 14, Kaun xx 4, Mozgov xx 13, Fridzon x 2, Zhukanenko x 4, Khvostov xx 8, Voronov xx 9 1. Periyot: 25-25 Devre: 44-39 3. Periyot: 70-56 5 Faulle Çıkan: 38.05 Khvostov (Rusya)