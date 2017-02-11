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Dünya

ABD'de yargılanan Türk hacker 14 yıl hapse mahkûm olabilir

New York'ta Brooklyn'deki bir federal mahkemede yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu'nun 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi

11 Şubat 2017 01:13

Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan ve ABD'de tutuklu yargılanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu'nun 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti. 

New York'ta Brooklyn'deki bir federal mahkemede yargılanan Fındıkoğlu "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanıyor. Fındıkoğlu, suçunu kabul etmişti. 

 

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