ABD'de Yargıç Brett Kavanaugh, Yüksek Mahkeme üyeliğine bir adım daha yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh, Senato'da yapılan ön oylama sonrası ABD Yüksek Mahkeme üyeliğine bir adım daha yaklaştı.

Senato, 49'a karşı 51 oyla Brett Kavanaugh'un adaylığı üzerinde nihai oylama yapmayı kabul etti.

Kavanaugh, eğer bu oylamada lehine bir sonuç çıkarsa, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapmak üzere atanacak.

Brett Kavanaugh'un adaylığının onaylanması, Yüksek Mahkeme'deki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi açısından da önemli.

Bu atama ile trans bireylerin ABD ordusuna girişinin engellenmesi, göçmenlik ve kürtaj gibi tartışmalı konularda Donald Trump'ın elinin güçleneceği değerlendirmesi yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ön oylama sonucu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump, "ABD Senatosu'nun Yargıç Brett Kavanaugh'un adaylığını bir sonraki aşamaya taşıma yönünde oy kullanmış olmasından dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 302 kişi gözaltına alındı

Senato'da Cuma günü yapılan oylama öncesi ise Washington'da Yargıç Brett Kavanaugh'ın adaylığını protesto eden çoğu kadın 302 kişi gözaltına alındı.

Perşembe günü, çoğunluğu kadın binlerce kişi, Yargıç Kavanaugh'un şu anki görev yeri olan Temyiz Mahkemesi önünde toplanarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne yürüdü. Protestocular Senato binasına da girerek "Kavanaugh gitmeli" sloganları attı.

Polis, senatör ofislerinin bulunduğu binada oturma eylemi yapan göstericilere müdahale etti. Aralarında komedyen Amy Schumer ve manken Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı.

New York'un ünlü Times Meydanı'nda da protesto gösterisi düzenlendi.

Kavanaugh hakkındaki iddialar neydi?

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için Yargıç Brett Kavanaugh'ı aday göstermesi sonrası, 3 kadın geçmişte Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti.

Önce Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü.

Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etmişti. Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980'lerde Kavanaugh'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Profesör Ford Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, öğrencilikleri sırasında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.

Komisyonda ifade veren ve "Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetti.

Ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma 5 gün sürdü. Cumhuriyetçiler FBI'ın soruşturma sonrası sunduğu raporda Kavanaugh'ın aklandığını belirtti.

Demokratlar ise soruşturmanın Beyaz Saray'ın engellemeleri nedeniyle yetersiz yapıldığını savunuyor.

ABD Başkanı Trump da önceki gün yaptığı bir mitingde Ford'un ifadesinde olayla ilgili hatırlamadığı detaylarla dalga geçmiş, Trump'ın bu tavrı bazı Cumhuriyetçi senatörlerin tepkisini çekmişti.

Cumhuriyetçiler neden Kavanaugh'a destek veriyor?

Kavanaugh'ın adaylığının kabul edilmesi, ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi anlamına geliyor.

Senato'nun 1000 üyesinden 51'i Cumhuriyetçi. Bu dengeye göre Cumhuriyetçiler 2 fire verirse, Kavanaugh seçilemeyek.

Ancak "kararsız" Cumhuriyetçi senatörler FBI'ın raporu sonrası Kavanaugh'a destek vereceklerini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesi bu görevi hayatları boyunca sürdürüyor ve ABD kamusal yaşamındaki birçok kritik konuda son sözü bu mahkeme söylüyor.