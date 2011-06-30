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Dünya

ABD'DE YANGIN KORKUTUYOR LOS ALAMOS (A.A)

30 Haziran 2011 01:39

-ABD'DE YANGIN KORKUTUYOR LOS ALAMOS (A.A) - 29.06.2011 - ABD'nin New Mexico eyaletinde, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı yakınındaki dev orman yangını, çevreye kimyasal ve radyoaktif madde yayma tehlikesi yaratıyor.  Nükleer silah laboratuvarlarının da bulunduğu bölgede bilim adamları, yerdeki çeşitli noktalarda sürekli olarak duman analizleri yapıyor. Analizler için, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait bir 'uçan laboratuvar' da kullanılıyor.  Yaklaşık 280 kilometrekarelik bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu nükleer laboratuvarın güney kesiminde durduruldu. Laboratuvarın batı kısmında ise mücadele devam ediyor. Laboratuvar sınırlarında da dumanlar olduğu, ancak tesislerde yangın olmadığı kaydedildi. Alevlerin, tesislerde binlerce varil içerisinde bulunan radyoaktif atıkların olduğu yere gelmesi halinde, çevreye radyoaktivite içeren dumanların yayılmasından kaygı duyuluyor.  Laboratuvar yetkilileri, şimdiye kadar tehlikeli bir yayılmanın olmadığını, yangının tesislerin tehlikeli noktalarına yayılmasının mümkün olmadığını, gereken tedbirlerin alınmış olduğunu belirtiyor.  Yangının, radyoaktif maddeyle dolu varillere ulaşması halinde bile son çare olarak köpük sıkılarak, alev almaları ve çevreye tehlikeli duman saçmaları engellenecek. 

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