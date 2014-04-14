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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de Yahudi merkezlerine ırkçı saldırı

ABD'nin Kansas eyaletinde iki Yahudi merkezine 73 yaşındaki bir kişi tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi can verdi.

14 Nisan 2014 14:53

Yetkililerin açıklamasına göre, saldırılardan ilki Overland Park kentindeki Yahudi Toplumu Merkezi'nde meydana geldi. Saldırganın burada açtığı ateşte biri 14 yaşında iki kişi can verdi.

İkinci saldırı Leawood kentindeki Şalom Köyü Emekli Topluluğu tesislerinde meydana geldi. Saldırgan burada da bir kadını öldürdü.

'Hitler selamı verdi'

Saldırıların ardından yakalanan saldırganın Yahudi karşıtı sloganlar attığı ve Hitler selamı verdiği belirtildi.

Irkçı faaliyetlerinden ötürü poliste kaydı olduğu bildirilen 73 yaşındaki saldırganın ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütü üyesi olduğu ileri sürüldü.

NBC Televizyonu, saldırganın KKK faaliyetlerinden ötürü 1979'da ABD Özel Harekât Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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