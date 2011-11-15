ABD'de 'Wall Street'e şafak baskını

T24 -

Eşyalar çöp arabalarına atıldı



'Protestocular tehdit oluşturuyor'

Polis cinayeti gerekçe gösterdi

New York Emniyet Müdürlüğü sözcülerinden Paul Brown, parkın boşaltıldığını ve parktan çıkmayı reddeden 70 protestocunun gözaltına alındığını söyledi.17 Eylül'den beri kaldıkları Zucutti Parkı'nda gözaltına alınan protestocular arasında parkın ortasına oturup birbirlerine kenetlenen bir grubun da olduğu belirtildi. Sözcü Brown, bir kişinin nefes darlığından hastaneye götürüldüğünü de açıkladı.Polis sözcüsü Brown ise, park temizlendikten sonra protestocuların parka geri dönebileceğini ama eşya ve çadır getiremeyeceklerini, buna izin verilmeyeceğini söyledi.Polisin zor kullanarak boşaltığı park, çok sayıda temizlik görevlisi tarafından temizlendi. Protestocular, eşyalarının polis ve temizlik görevlileri tarafından çöpe atıldığını söylerken polis eşyaların daha sonra sahiplerine verilmek üzere bir yerde muhafaza edileceğini açıkladı. Buna rağmen çadır ve eşyalardan bazılarının çöp kamyonlarına konulması dikkati çekti.Bazı protestocular Foley Meydanı'na giderek polisi protesto edip parka geri dönerken, basın mensupları da parkın güneyinde tutuluyor.Polis, parkın sahibi Brookfield şirketinin bu gece protestoculardan temizlik için parkı boşaltmalarını talep eden broşürler dağıttıklarını açıklamıştı.Broşürde, ''Zucutti Parkı'nın iki aya yakın bir zamandır protestocular tarafından mekan edinilmesi sonucunda parkın koşullarının protestocular ve semtte yaşayanlar için büyük sağlık tehdidi oluşturduğu'' belirtilmişti.ABD polisi dün Oakland kentinde, kapitalizm karşıtlarının 1 aydan uzun bir süredir yaşadığı kampa şafak baskını düzenlemişti. Kamptaki eylemcilerin bazıları gözaltına alınırken, kampta bulunan 100'ün üzerinde çadır toplanmıştı.Polis dün gerçekleşen müdahaleye gerekçe olarak kamp yakınlarında işlenen bir cinayeti gösterildi. Polis katil zanlısının bir süredir kampta yaşadığını açıkladı.