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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de VW yöneticisine 7 yıl hapis cezası

Volkswagen’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üst düzey yöneticilerinden Oliver Schmidt dizel skandalı kapsamında yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

07 Aralık 2017 05:18

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’ın dizel skandalı kapsamında ABD'de yargılanan üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt, 7 yıl hapis cezası ve 400 bin dolar da para cezasına çarptırıldı.

Davanın görüldüğü Detroit'teki mahkemenin sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada Oliver Schmidt'in suçlu olduğunu itiraf ettiği için daha düşük bir cezaya çarptırıldığını bildirildi.

Schmidt Şubat 2012'den Mart 2015'e kadar Alman otomotiv devi Volkswagen'in Michigan kentindeki Çevre Sertifikasyon Bölümü’nün başkanlığını yürütüyordu ve ABD’nin çevre kurumları ile temastan sorumluydu. Ancak 48 yaşındaki VW yöneticisi ağustos ayında suçunu itiraf etmiş, ABD kurumlarını aldattığını ve hava temizliği konusundaki yasaları ihlal ettiğini kabul etmişti.

Detroit’teki mahkeme daha önce de söz konusu yazılımın hazırlanmasına katkıda bulunduğu gerekçesi ile bir VW mühendisini 40 ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.

Volkswagen dünya çapında yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araç için emisyon test değerlerinde manipülasyon yapan yasadışı bir yazılım kullandığını 2015 yılının Eylül ayında Amerikan makamlarına itiraf etmişti. Söz konusu yazılım, standart testler sırasında zararlı azot oksit emisyonlarının düşük seviyede gösterilmesine katkıda bulunuyor. Skandal kapsamında VW tröstü, ABD makamlarıyla varılan anlaşmalar sonucunda bugüne kadar toplam 20 milyar dolardan fazla tazminat ve ceza ödemelerinde bulundu.

afp, BD/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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