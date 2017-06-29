ABD'de vize yasağı başlıyor; 6 Müslüman ülke için yeni başvuru şartı getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağını bildirdi. Yeni kural, bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kural kapsamındaki çoğunluğu Müslüman olan o 6 ülke, Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen. Bu kurala göre bu ülkedeki vatandaşlar yeni vize alırken, ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek zorunda.

Yakın akraba koşulu

Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.

İkinci derece aile bireyleri kural kapsamında değil

Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.

İş yerinden resmi kabul belgesi

Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.

Geçerli ABD vizesine sahip olanları etkilemeyecek

Bu yeni düzenlemenin, iki gün önce ABD Yüksek Mahkemesinin "ABD ile organik bağı olanlar vize yasağına tabi olamaz" yönündeki kararına uygun şekilde getirildiği ve halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanları etkilemeyeceği vurgulandı.

Öte yandan yeni kuralların, bazı istisnalar dışında, ABD'ye mülteci başvurusu yapılan tüm ülkeler için de geçerli olacağı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, geçen pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın vize yasağının donduran alt mahkeme kararlarının kısmen bozularak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Trump'ın vize yasağının belirli koşullar altında uygulanmasının önünü açan Yüksek Mahkeme kararını, mahkeme kararından 72 saat sonra hayata geçireceklerini açıklamıştı.