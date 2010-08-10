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Ekonomi

ABD'DE VERİMLİLİK DÜŞTÜ, İŞGÜCÜ MALİYETİ ARTTI WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2010 19:36

-ABD'DE VERİMLİLİK DÜŞTÜ, İŞGÜCÜ MALİYETİ ARTTI WASHINGTON (A.A) - 10.08.2010 - ABD'de ikinci çeyrekte verimlilik yüzde 0,9 düşerken, işgücü maliyeti ise yüzde 0,2 arttı. Çalışma Bakanlığı, verimliliğin 2008 yılının son çeyreğinden bu yana ilk kez Nisan-Haziran döneminde yüzde 0,9 oranında düştüğünü açıkladı. Verimlilikteki düşüş, şirketlerin yakın gelecekte daha fazla işçi istihdam etmeye ihtiyacı olabileceği şeklinde değerlendirildi. İkinci çeyrekte yüzde 0,2 artması beklenen verimlilik, en son 2008 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 gerilemişti. Verimlilik geçen yıl yüzde 3,5 artmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde işgücü maliyeti ise yüzde 0,2 yükseldi.  İkinci çeyrekte yüzde 1,3 artması beklenen işgücü maliyeti en son geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 yükselmişti.

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