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Dünya

ABD'DE VERGİ İNDİRİMİ UZLAŞMASI SENATODAN GEÇTİ WASHINGTON (A.A)

15 Aralık 2010 22:40

-ABD'DE VERGİ İNDİRİMİ UZLAŞMASI SENATODAN GEÇTİ WASHINGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhuriyetçilerle üzerinde anlaştığı, ancak Demokratlar tarafından tepki çeken vergi kesintileri uzlaşması, Senatoda onaylandı.  Uzlaşma, 19 ''Hayır''a karşın, 81 ''Evet'' oyu ile Senatodan geçti. Düzenleme, Temsilciler Meclisine gönderilecek. Temsilciler Meclisinin de konuyu yarın ele alması bekleniyor.  Anlaşma Temsilciler Meclisinden de geçerse Cumhuriyetçiler, önceki Başkan George Bush döneminden kalan zenginler için yapılan vergi kesintilerini uzatmada, Obama ise orta düzeydeki Amerikalılara vergi kesintisi yapılması, federal işsizlik yardımlarının 13 ay uzatılması ile öğrenci, aileler ve küçük işletmelere vergi kolaylıkları sağlanmasında başarı sağlamış olacak.

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