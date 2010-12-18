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Dünya

ABD'DE VERGİ İNDİRİMİ WASHINGTON (A.A)

18 Aralık 2010 02:23

-ABD'DE VERGİ İNDİRİMİ   WASHINGTON (A.A) - 18.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, vergi indirimleri anlaşmasını imzalayarak yürürlüğe koydu.  Obama'nın, Demokratlar'ın tepkisini çeken, Cumhuriyetçilerle vardığı vergi indirimi uzlaşması, Senato'nun ardından yerel saatle dün gece Temsilciler Meclisinde de onaylanmıştı.  Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için zaman kaybetmek istemeyen Obama, anlaşmayı hemen imzalayarak yürürlüğe koydu.  Obama, anlaşmada kendisinin, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin farklı noktaları beğenmediğini, ama ''uzlaşmanın doğasının'' da bunu gerektirdiğini söyledi. Anlaşma sayesinde orta gelirli Amerikalılara vergi indirimi geleceğini ve yılbaşında maaş çekleri alan ABD vatandaşlarının ellerine şu an aldıklarından daha fazla para geçeceğini belirten Obama, işsizlik yardımlarının 13 ay uzamasıyla da iş arayanların biraz olsun rahatlayacağını dile getirdi.  Beyaz Saray ile Senatodaki üst düzey Cumhuriyetçiler arasındaki müzakereler sonucunda varılan 858 milyar dolarlık vergi anlaşma sonucunda, Cumhuriyetçilerin desteklediği, eski Başkan George Bush döneminde uygulanmaya başlanan ve 31 Aralık günü süresi dolacak ''zenginlere yönelik'' vergi indirimlerinin süresi 2 yıl daha uzadı.  Bunun yanında, Obama'nın üzerinde ısrarla durduğu, orta sınıfa yönelik vergi indirimleri, işsizlik maaşlarının 13 ay uzatılması ve öğrenci, aile ve küçük işletmelere yönelik kolaylıklar gibi düzenlemeler de anlaşmayla birlikte hayata geçmiş oldu. 

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