ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var (2)

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart (DHA) - ABD\'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.

Florida Otoyol Güvenliği Sözcüsü, otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi\'ne ulaşan köprünün, otoyoldan geçen araçların üzerine çökmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Yeni inşa edilen köprünün geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı, maliyetinin de 14.2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Köprünün çökmesi sonucu; hem köprü üzerinde bulunan yayalar, hem de otoyol da seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım araçları sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.

