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Dünya

ABD'DE ÜST DÜZEY TOPLANTI WASHINGTON (A.A)

24 Kasım 2010 01:00

-ABD'DE ÜST DÜZEY TOPLANTI WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın kurmayları, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait Yeonpyeong adasına ateş açmasını görüşmek üzere biraraya gelecek. Adı açıklanmayan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Savunma Bakanı Robert Gates, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Tom Donilon ve ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'ın katılması bekleniyor. Indiana'da bulunan Başkan Obama'nın katılmayacağı toplantının, TSİ 23.00'de başlaması öngörülüyor.

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