ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamının yitirdiği belirtildi. Polis, saldırganın siyahi bir erkek olduğunu açıkladı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Edinilen ilk bilgilere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 1 kişi yaralandı, saldırgan ise aranıyor.
Michigan polisi, saldırganın 'silahlı olduğu düşünülen siyahi bir erkek' olduğunu ve bu şahsı aramaya devam ettiklerini bildirdi.
Üniversitenin yaptığı sosyal medya paylaşımına göre, güvenlik görevlileri, öğrencilerin ve kampüs personelinin güvenli bir yere sığınmalarını istedi.