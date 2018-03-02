ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamının yitirdiği belirtildi. Polis, saldırganın siyahi bir erkek olduğunu açıkladı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Edinilen ilk bilgilere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 1 kişi yaralandı, saldırgan ise aranıyor.

Michigan polisi, saldırganın 'silahlı olduğu düşünülen siyahi bir erkek' olduğunu ve bu şahsı aramaya devam ettiklerini bildirdi.

​Üniversitenin yaptığı sosyal medya paylaşımına göre, güvenlik görevlileri, öğrencilerin ve kampüs personelinin güvenli bir yere sığınmalarını istedi.