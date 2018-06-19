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Dünya

ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı

ABD'nin Chicago kentinde yaşanan saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

19 Haziran 2018 00:43

ABD'nin Chicago kentindeki Illinois Üniversitesi kampüsü yakınlarında yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Polis, yerel saatle 04.45'te bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kadının öldüğünü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Adı açıklanmayan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten polis, sağlık görevlilerinin, başından birkaç sefer vurulan bir gencin öldüğünü sanarak üstünü örttüğünü, gencin hareket ettiğinin sonradan fark edildiğini kaydetti.

Hastaneye kaldırılan söz konusu gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, bir çete ile ilgili olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin henüz gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı.

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