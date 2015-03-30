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Dünya

ABD'de Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na saldırı, 1 ölü

Başkent Washington'a 30 kilometre mesafedeki NSA merkezinde gerçekleşen olayda, araçtaki kişilerinden biri öldü

30 Mart 2015 21:18

ABD'de Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) Maryland eyaletindeki merkezinin giriş kapısını araçla kırarak içeri girmeye çalışan iki kişi, güvenlik güçlerince vuruldu.

Amerikan istihbarat teşkilatı NSA'in başkent Washington'a 30 kilometre mesafedeki merkezinde gerçekleşen olayda, araçtaki kişilerinden biri öldü. Diğer saldırgan ağır yaralandı.

Çatışmada yaralanan bir polisin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olaydan sonra yayınlanan görüntülerde, hasarlı iki araç görüldü. Araçlardan birinin polise ait olduğu belirtildi.

 

'Saldırganlar kadın kıyafeti giyiyordu'

 

Araçtaki kişilerin kadın kıyafeti giydikleri ifade edildi. Olayın merkezin ana binasından uzaktaki kapıda meydana geldiği belirtilirken, Federal Araştırma Bürosu (FBI) da olayın terörizmle alakalı bir girişim olduğuna inanmadıklarını açıkladı.
Amerikan medyasında olay yerini havadan görüntüleyen yayınlarda, biri polis aracı olan hasarlı iki otomobil görülüyor.

 

FBI: NSA'ye yapılan saldırı,
terör bağlantılı değil

 


ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) Maryland eyaletindeki merkez binasına yapılan saldırının terör bağlantılı olmadığı belirtildi.

FBI Baltimore şubesi tarafından yapılan açıklamada bugün NSA’ye yapılan saldırı terörle bağlantılı değil. FBI’nın yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin olay yerindeki bütün ipuçlarını toplamaya devam ettiği ve görgü şahitleri ile görüştüklerini ifade etti.

Olay yerinde NSA görevlileri ve yerel polisle koordineli bir şekilde çalışıldığını kaydeden FBI, şu an için daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde NSA binasının güvenlik bariyerlerini geçmek isteyen bir araca güvenlik birimlerinin ateş açması sonrası saldırganlardan birinin öldüğü, diğerinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Aracı ile NSA binasına girmeye çalışan zanlıların kadın kılığında oldukları belirtildi ve aracın içinde uyuşturucu madde bulunduğu kaydedildi.

 

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