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Dünya

ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

14 Şubat 2018 19:30

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yakınlarında, silahlı çatışma yaşandığı bildirildi. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırganın gözaltına alındığı belirtildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

NSA sözcüsü Anne Arundel, devam eden bir tehdidin olmadığını vurguladı.

Federal Araştırma Bürosu (FBI) olay hakkında soruşturma başlatırken, olay yerinden yakalanan görüntülere göre siyah bir aracın NSA'in genel merkezinin girişindeki güvenlik bariyerlerine çarptığı görünüyor. Aracın ön camında kurşun izleri görülürken, aracın dışında bir kişi de polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor

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