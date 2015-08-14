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Ekonomi

ABD'de ÜFE beklentiyi aştı

Veriler, ayrıca ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 0,9 azalış beklentisine rağmen yüzde 0,8 geriledi

14 Ağustos 2015 20:05

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 beklenirken 0,2'lik artışla beklentinin üstünde gerçekleşti.

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ÜFE Temmuz ayında yüzde 0,1 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 yükseldi.

Veriler, ayrıca ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 0,9 azalış beklentisine rağmen yüzde 0,8 gerilediğini ortaya koydu. Haziranda yüzde 2,4 artan enerji fiyatları temmuzda yüzde 0,6 azaldı. Gıda fiyatları ise temmuz ayında yüzde 0,1 değer kaybetti.

Veriler, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,6'ya yükseldiğini gösterdi. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve enflasyona ilişkin önemli ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini yakından takip ediyor. Analistler, FED'in faiz artışı için enflasyondaki yükselişi görmek isteyeceğini ancak enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki toparlanmanın önünde engel teşkil ettiğini kaydediyor.

 

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