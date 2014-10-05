ABD'de üçüncü Bush dönemi mi geliyor?

ABD ’nin eski başkanı George W. Bush, katıldığı bir televizyon programında kardeşi Jeb Bush’un da ABD Başkanı olmak istediğini söyledi. Bush, 2016’da Beyaz Saray için yapılacak seçimlere katılması için kardeşini desteklediğini açıkladı.

Fox News’a konuşan Bush, “Bence o da başkan olmak istiyor ve mükemmel bir başkan olur. O, başkan olmanın ne anlama geldiğini biliyor” ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin, aday olmasına kesin gözüyle bakılan Hillary Clinton’a “iyi bir rakip olacağını” düşündüğü Jeb Bush, daha önce yaptığı açıklamalarda aday olup olmayacağına gelecek yıl karar vereceğini vurgulamıştı.

Jeb Bush, aday olur ve seçilirse ailedeki üçüncü ABD Başkanı olacak.