ABD’de uçak yarışında facia: 3 ölü

T24 - ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen hava yarışı sırasında bir uçak seyircilerin bulunduğu tribünün yanına düştü. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada 75’ten fazla kişi de yaralandı.



Nevada eyaletine bağlı Reno kentinde düzenlenen “Reno Hava Yarışları''nda facia yaşandı.



İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ''P-51 Mustang'' tipi bir uçak seyircilerin bulunduğu tribünün yakınlarına düştü.



Kazada uçağın 74 yaşındaki pilotu Jimmy Leeward ile 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 75’ten fazla kişi de yaralandı. Yaralananların bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Filmlerde de rol alan pilot Jimmy Leeward’ın uçağına ''Galloping Ghost” (Dört Nala Giden Hayalet) adını verdiği öğrenildi.



ABD'de her yıl Eylül ayında askeri ve sivil uçakların katıldığı Ulusal Uçak Yarışları Şampiyonası düzenleniyor.



Bu yarışlarda sınıflarına göre kategorilere ayrılan uçaklar birbirlerini geçmek için mücadele ediyor.



