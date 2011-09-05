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Dünya

ABD'de uçak kazası yangına yol açtı TEHACHAPI (A.A)

05 Eylül 2011 11:23

-ABD'de uçak kazası yangına yol açtı TEHACHAPI (A.A) - 05.09.2011 - ABD'de tek motorlu Cessna 210 tipi uçağın California eyaletine bağlı Tehachapi bölgesine düşmesi sonucu uçakta bulunan en az bir kişinin öldüğü ve uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığı bildirildi. Kern İlçesi yangın söndürme servisi sözcüsü Cary Wright, uçağın düştüğü bölgede bir evin yandığını söyledi. Düşen uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini belirten Wright, şu ana kadar bir kişinin öldüğünün teyit edildiğini kaydetti. Uçağın düşmesi sonucu Blackburn kanyonundaki sarp kuru fundalık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgede bulunan en az 100 evin tahliye edildiğini anlatan Wright, yangını kontrol altına almak amacıyla 400 itfaiye görevlisi ile 11 tanker uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Wright Tüm çabalara rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

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