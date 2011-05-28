-ABD'DE UÇAK KAZASI: 5 ÖLÜ CHUGIAK (A.A) - 28.05.2011 - ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 5 kişi öldü. ABD Federal Havacılık Yönetimi sözcüsü Ian Gregor, yaptığı açıklamada, Cessna 180 tipi küçük bir uçağın Anchorage kentinin Chugiak banliyösü yakınında, Birchwood Havaalanına paralel uzanan demiryoluna çarptığını belirtti. Polis sözcüsü Marlene Laammers, Birhcwood Havaalanından kalkmasından kısa bir süre sonra düşen uçaktaki 5 kişiden kurtulan olmadığını doğruladı. Kazanın meydana geliş nedeninin henüz bilinmediği, Amerikan Federal Havacılık Yönetimi ile Uçuş Güvenliği Kurulu'ndan uzmanların kazanın meydana geldiği alanda incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi. Havaalanı yakınında çalışan görgü tanığı Joe Rinehart, Anchorage Daily News gazetesine yaptığı açıklamada, kaza yerinde uçağın kanatlarından ve kuyruğundan arta kalanlar ile uçağın parçalanmış motorundan başka bir şeyin bulunmadığını ifade ederek, ''Bu kazadan sağ çıkmak imkansızdı'' dedi.