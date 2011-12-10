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Dünya

ABD'de uçak kazası: 4 ölü SIOUX ŞELALELERİ (A.A)

10 Aralık 2011 10:38

-ABD'de uçak kazası: 4 ölü SIOUX ŞELALELERİ (A.A) - 10.12.2011 - ABD'nin Güney Dakota eyaletine bağlı Sioux Şelaleleri Bölgesel Havaaalanı yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Federal Havacılık Dairesi sözcüsü Tony Molinaro, diğer adı Joe Foss Field olan Sioux Şelaleleri Bölgesel Havaalanı'ndan Rapid City kentine gitmek üzere yerel saatle 14.24'te ayrılan Cessna 421-C tipi iki motorlu uçakta havalandıktan kısa bir süre sonra bazı problemlerin ortaya çıktığını söyledi. Uçağın karşılaştığı problemler üzerine havaalanına dönmeye çalışırken çakıldığını anlatan Molinaro, olayda pilot ile 3 yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. Molinaro, Federal Havacılık Dairesinin olayı soruşturduktan sonra bulgularını ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluna sunacağını kaydetti. İtfaiye Şefi Jim Sideras yaptığı açıklamada olayı soruşturan müfettişlerin uçağın karşılaştığı problemler veya pilotun telsizle yardım isteyip istemediği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

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