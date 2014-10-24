ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir kasabanın yakınlarında küçük bir uçakla helikopter havada çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Frederick kasabasındaki yerel havaalanına giden Cirrus SR22 tipi uçakla, eğitim uçuşunda olan R44 tipi bir helikopter, havaalanının güneybatı köşesine yakın bir noktada çarpıştı.

Kazada üç kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi. Civardaki yollar kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken, yaralıların ambulansla Hagerstown kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.

Amerikan medyasında yer alan görüntülerde, Tennessee eyaletinin Cleveland kentinden kalktığı kaydedilen tek motorlu uçağın, Frederick'in doğusundaki bir ağaçlık alana, helikopterin de onun az ötesindeki bir depolama tesisine düştüğü görülüyor.

AP'nin haberine göre, Maryland Polis Sözcüsü Greg Shipley, kazada ölen 3 kişinin helikopter enkazının bulunduğu alanda olduğu ancak bu kişilerin tümünün kaza sırasında helikopterde mi oldukları yoksa aralarında karada olanların da mı bulunduğunun henüz bilinmediğini söyledi.