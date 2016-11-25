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Dünya

ABD’de üç eyalette oylar yeniden sayılabilir

"Bu girişim için sizin de desteğinize ihtiyacımız var, bu kampanyayı destekleyenler sayesinde cuma öğleden sonraya kadar 2 milyon dolar toplamayı umuyoruz"

25 Kasım 2016 03:48

Işıl Öz

ABD Başkanlık yarışında Yeşiller Partisi’nden aday olan Jill Stein, Donald Trump‘ın 8 Kasım’da beklenenden çok daha fazla oy aldığı üç eyalet Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania’da oyların yeniden sayılması için harekete geçti.

Stein’in basın danışmanı, çarşamba öğleden sonra Facebook’ta şu duyuruyu yaptı:

“Yeniden oy sayım kampanyası başlatıyoruz. Bu girişim için sizin de desteğinize ihtiyacımız var, bu kampanyayı destekleyenler sayesinde cuma öğleden sonraya kadar 2 milyon dolar toplamayı umuyoruz.”

Yapılan açıklamada, üç eyalette de, “oylamada karşılaştıkları anormalliklerin güçlü kanıtları” ve “oy toplamlarında belirgin tutarsızlıklar” olduğu söylendi.

Wisconsin’in son başvuru tarihi cuma; Pennsylvania’nın pazartesi ve Michigan’ın ise çarşamba günü, yani 30 Kasım.

Wisconsin Seçim Komisyonu direktörü Michael Haas, bu açıklama sonrası yeniden sayım için hazırlandıklarını bildirdi. Seçim sonuçlarının manüpile edildiğine dair ellerinde kanıt olmadığını da ekledi.

Stein’in çağrısı sonrası bir grup hukukçu ve bilgisayar bilimcisi, Hillary Clinton‘ın ekibiyle temas kurarak bu eyaletlerde oyların yeniden sayımını sağlamak için rapor hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Bu gruptan, Michigan Üniversitesi Profesörü olan J. Alex Halderman, siber saldırı sebebiyle, sonucun değişip değişmediğini öğrenmenin tek yolunun, mevcut fiziksel kanıtların (Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerdeki kağıt oy pusulaları ve oylama ekipmanının) yakından incelenmesi olduğunu yazdı: Want to Know if the Election was Hacked? Look at the Ballots

Bu kampanyaya destek olmak isteyenler için hazırlanan sayfa şöyle: jillstein.nationbuilder.com

 

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