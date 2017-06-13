ABD'de tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi ve Zarrab'ın karar duruşması 30 Ekim'de başlıyor

ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Rıza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" iddiasıyla yargılandıkları davada karar duruşmalarının 30 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

BirGün'de yer alan habere göre, New York Güney Bölge Mahkemesi Hâkimi Richard Berman'ın dün dosyaya koyduğu ara karar belgesinde, tüm tarafların görüşlerinin alındığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda karar duruşmalarının 30 Ekim'de başlayacağı kaydedildi.

Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco, 9 Haziran'da mahkemeye sunduğu dilekçede, savcılığın delil olarak topladığı yüz binlerce e-posta ile binlerce ses kaydının 125 gigabayt büyüklüğünde olduğunu ve bunlara yeni erişim imkanı bulduklarını belirterek daha fazla süreye ihtiyaçları duyduklarını ifade etmişti.

Rocco, söz konusu delillere ilişkin ön inceleme yapıp ne kadar süreye daha ihtiyaçları olacağını 1 Ağustos'a kadar mahkemeye bildirmek için kendilerine izin verilmesini istemişti.

Hakim Berman'ın bugün dosyaya koyduğu belgede, kamu yararı ve mahkemenin duruşma takvimi nedeniyle Rocco'nun süre talebinin reddedildiği ve karar duruşmalarının 30 Ekim'de başlamasına karar verildiği belirtildi.

Rıza Zarrab geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor. Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Mahkeme geçen yıl Zarrab'ın karar duruşmaları için bu yılın ocak ayını belirlemişti. Ancak Zarrab'ın avukatlarının daha fazla süre talep etmeleri üzerine duruşma ağustos ayına ertelenmişti.

Atilla'nın da davaya dahil olması nedeniyle bu süre 30 Ekim'e alınmış oldu.

Çıkar çatışması duruşması

Öte yandan mahkeme dün Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları ile ilgili öne sürülen potansiyel "çıkar çatışması" itirazını da karara bağladı.

Savcılık, Atilla'yı temsil eden avukatlık firması Herrick'in aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve bazı "mağdur" Amerikan bankalarını da bu dosya kapsamında olmasa da temsil ettiğini ve ilerleyen süreçte Atilla ile şirketin diğer müşterilerinin çıkarları arasında çatışma olabileceğini öne sürmüştü.

Atilla, bugünkü duruşmada böyle bir çıkar çatışması ortaya çıkması halinde tüm haklarından feragat edeceğini bildirdi.

Hakim Berman, Atilla'nın avukatlık masraflarının Halkbank tarafından karşılandığını hatırlatarak, "Halkbank ile senin çıkarların çatıştığında avukatların Halkbank'tan yana pozisyon alabilir. Bunun farkında mısın?" sorusu üzerine Atilla, bunun farkında olduğunu ve haklarından feragat ettiğini söyledi.

Berman, Atilla'nın haklarından feragat ettiğini beyan etmesi üzerine Herric ve Fleming Ruvoldt'un Mehmet Hakan Atilla'yı temsil etmeye devam edebileceklerine karar verdi.

İş adamı Rıza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile diğer üç kişi, "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" iddiasıyla yargılanıyor.