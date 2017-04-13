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ABD’de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı hâkim karşısına çıktı

Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab'la işbirliği yapmakla suçlanıyor

13 Nisan 2017 21:32

New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hâkim karşısına çıktı. Atilla, Manhattan Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada avukatı aracılığıyla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti. 

Atilla, İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de Mart sonunda tutuklanmıştı.

ABD'li savcılar Atilla'yı, İran hükümeti ve İran'daki diğer  kuruluşlar adına ABD bankaları aracılığı ile yüz milyonlarca dolarlık yasadışı işlem gerçekleştiren Reza Zarrab ile işbirliği yapmakla suçluyor.

Halkbank yöneticisi ve Zarrab için hazırlanan 2. iddianameye 'savaş suçu' da eklendi!

Mehmet Şimşek: Halkbank'ın arkasındayız

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank'ın kontrolünün hâlâ devlette olduğunu belirterek, "Gerek bankamızın gerek bağımsız denetim kuruluşunun gerek Adalet Bakanımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bankamızın arkasındayız" demişti.

 

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