-ABD'DE TUTSAT KREDİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA WASHINGTON/NEW YORK (A.A) - 14.10.2010 - ABD'de 50 eyaletin tamamı tutsat (mortgage) kredileriyle ilgili soruşturma başlattı. Eyalet başsavcılarının başlattığı soruşturmada, bazı bankaların borcunu ödeyemeyen konut sahiplerinin evlerini boşaltması ve konutların icra yoluyla satılması için dosyaları yeterli oranda incelemeden karar aldıkları ve sahte belgeler düzenlediği iddiaları incelenecek. ABD'deki konut icraları krizi, 2007-2009 yıllarındaki en önemli sorunlardan biri olarak değerlendiriliyor. Tutsat kredileriyle ilgili açılan soruşturmanın, ipotekli konutların satışını yavaşlatabileceği ve kırılgan konut piyasasındaki toparlanmayı tehdit edeceğinden endişe ediliyor. Bazı banka görevlilerinin konutlara el konulmasıyla ilgili belgeleri okumadan imzaladığı iddia edilirken, her bir eyaletteki yetkililer, konut sahiplerinin evlerini boşaltmada kullanılan belgelerin yasallığı ve doğruluğunu inceleyecek. Minnesota eyalet başsavcısı Lori Swanson yaptığı açıklamada, ''Tutsat kredi sektörünün umursamaz uygulamalarının sebep olduğu konut ve ekonomik krizin dördüncü yılındayız. Kolaya kaçan ve özensiz belge düzenlemeleri rahatsız edici, ancak sürpriz değil'' dedi. Iowa başsavcısı Tom Miller de, eyaletlerin zarar gören konut sahiplerinin zararlarını telafi etmelerini sağlayacaklarını ve uygun olduğu hallerde para cezası uygulayacaklarını söyledi. ''Bu sadece bir belgedeki kusurla ilgili konu değil, aynı zamanda bazı şirketlerin yasaları ihlal etmesi ve birçok kişinin evlerini kaybetmesiyle ilgili bir durum'' diyen Miller, ayrıca prosedürleri değiştirmesi ve tutsat kredisini ödeme güçlüğü çekenler için kredilerde değişikliğe gitmeleri amacıyla kredi veren kuruluşlara baskı yapabileceklerini ifade etti. Piyasa uzmanları soruşturmaların konutlarla ilgili icra işlemlerini yavaşlatacağı ve bu yavaşlamanın ekonomiyi etkileyeceği uyarısında bulunuyorlar. Hükümetin kriz sırasında el koyduğu tutsat devleri Fannie Mae ve Freddie Mac, tutsat kuruluşlarına, belgelerde sorun olmaması halinde icra işlemlerini yavaşlatmaması çağrısı yaptı. ABD'de tutsat konut piyasasının büyüklüğü 11 trilyon doları buluyor. Merkezi California eyaletinin Irvine kentinde bulunan emlak şirketi RealtyTrac'a göre, Ocak 2007 ve Ağustos 2010 arasında bankalar 3 milyon kadar konuta el koydu. Bankaların sadece bu yıl, 1,2 milyon konuta el koyması bekleniyor. -EYLÜL'DE EL KONULAN KONUT SAYISI REKOR KIRDI- Bu arada Eylül ayında el konulan konut sayısı 100 bini geçerek, rekor kırdı. Gelecek aylarda ise büyük bankaların konutlara el koyma işlemlerini durdurması ve icra işlemleriyle ilgili uygulamalarını gözden geçirmesi nedeniyle bu sayının düşmesi bekleniyor. RealtyTrac'ın raporuna göre, tutsat kredisi sağlayan kuruluşlar geçen ay 102 bin 134 eve el koydu. Ağustos ayında bu rakam 95 bin 364 olmuştu. RealtyTrac şirketinin 2005 yılında verileri izlemeye başlamasından bu yana Eylül ayı el konulan konut sayısının en fazla olduğu ay olarak kayıtlara geçti.