-ABD'DE TÜRKİYE-TEKSAS DOSTLUK RESEPSİYONU WASHINGTON (A.A) - 29.01.2011 - ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de, eyaletin üst düzey yetkilileri ve Türkiye'den gelen TBMM heyetinin de katılımıyla ''Türkiye-Teksas Dostluk Resepsiyonu'' düzenlendi. Resepsiyon, Merkezi Houston'da bulunan Türk-Amerikan Avrasya Dernekleri Federasyonu, Teksas Eyalet Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile Austin Raindrop Türkevi tarafından Austin'daki Omni Oteli'nde verildi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, resepsiyona, Teksas'ı ziyaret eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eskişehir milletvekili Murat Mercan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emin Nedim Öztürk, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ile Teksas eyaletinden bazı bakanlar, senatörler ve milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. -TEKSAS-İSTANBUL UÇAK SEFERLERİNİN BAŞLAYACAĞI MÜJDESİ- Resepsiyon sırasında, Houston senatörü Rodney Ellis'in, ''en kısa zamanda Türkiye'ye gideceğini ancak uçuşunu Houston'dan direkt olarak yapmak istediğini'' söylemesi üzerine, kürsüye gelen Mercan, THY'nin en kısa sürede Teksas ile İstanbul arasında seferler başlatacağının sözünü verdi. Gecede ayrıca, Türk–Amerikan Avrasya Dernekleri Federasyonunun geleneksel ödülleri sahiplerini buldu. Liderlik ödülü Teksas Valisi Rick Perry'ye, Üstün Devlet Ödülü Vali Yardımcısı David Dewhurst'a, Kamu Hizmetleri Ödülü Eyalet Maliye Bakanı Susan Combs'a ve Dostluk Ödülü de Senatör Jane Nelson'a takdim edildi. -FULLER: ''AB, ENİNDE SONUNDA TÜRKİYE'Yİ ÜYELİĞE KABUL EDECEK''- Resepsiyonun ardından katılımcılara bir de akşam yemeği verildi. Yemekte konuşan, CIA'in eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve Simon Fraser Üniversitesi tarihçisi Graham Fuller, ''Türkiye'nin bugün her konuda mesafe kat eden, doğu ve batı arasında bir köprü durumunda olan, ekonomik olarak sürekli büyüyen bir ülke özelliği gösterdiğini'' söyledi. ''AB'nin mevcut ekonomik durumuyla bazı üye ülkelerinde de görüldüğü üzere zorluklar yaşadığını'' ifade eden Fuller, ''Bunlara bakarak şunu diyebilirim ki AB, eninde sonunda Türkiye'yi kabul edecek ve problemlerine çözüm bulacaktır'' diye konuştu. ''Türkiye'nin etkisini her geçen yıl artırdığını ve İslam dünyasına model haline geldiğini'' ifade eden Fuller, ''bu dönüşüme Fethullah Gülen'in fikirlerinden yola çıkan 'Hizmet Hareketi'nin büyük katkı sağladığını'' kaydetti. Fuller, ''Bugünün seküler Türkiyesi'nde Gülen, insanları okul yapmaya teşvik etti. Hizmet Hareketi, Müslümanlara ilimle dinin çatışmadığını gösterdi. Bir Müslümanın hem dindar hem modern olabileceğini ortaya koydu'' diye konuştu. -FETHULLAH GÜLEN'İ ''TAKDİR EDEN'' BİR KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ- Bu arada, Teksas Senatosu, ''barış ve anlayışa katkılarından dolayı'' Fethullah Gülen'i takdir eden bir karar tasarısını kabul etti. Başkanlığını Teksas Vali Yardımcısı David Dewhurst'un yaptığı salı günkü Senato oturumunda okunan ve oy birliğiyle benimsenen 85 No'lu karar tasarısında ''Teksas Senatosu, global barış ve anlayışa, süregelen ve ilham verici katkılarından dolayı Fethullah Gülen' i takdir etmekten memnuniyet duyar'' denildi. Teksas Senatosu ve Temsilciler Meclisinde, Türk-Amerikan Avrasya Dernekleri Federasyonunun çalışmalarını takdir eden iki karar tasarısı da kabul edildi.