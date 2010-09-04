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Dünya

ABD'DE TÜRK ÖĞRENCİLER ORTADA KALDI ANKARA (A.A)

04 Eylül 2010 18:29

-ABD'DE TÜRK ÖĞRENCİLER ORTADA KALDI ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - ABD'ye yaz tatilinde çalışmaya ve geziye giden bir grup Türk öğrenci mağdur edildi.  Pennsylvania eyaletinin York kentinde bulunan öğrencilerle ilgili haber veren yerel ABC27 televizyon kanalının internet sitesinde, 50 öğrencinin kendilerini getiren şirket tarafından ortada bırakıldıkları belirtildi. Haberde, bir Türk işadamının öğrenciler için barınacakları 7 ev kiraladığı, ancak öğrencilerden para aldığı halde evlerin kirasını ödemediği ve öğrencilerin dışarı atıldığı kaydedildi. Televizyonun haberinde, Cherry Lane adlı emlak bürosunun öğrencilere geçici olarak kalacakları bir yer ve bir araç temin ettiği ifade edildi.

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