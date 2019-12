ABD'de Türk işadamına infaz

Limuzin şoförüyken, "ABD rüyası"nı gerçekleştirip işadamı olan Gökçe Kürkçü (32), New York'ta uğradığı saldırıda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü



ABD'nin New York kentinde, Türk işadamı Gökçe Kürkçü (32), cinayete kurban gitti. Brooklyn'de evinin önündeki otoparka sabaha karşı otomobilini park ettikten sonra, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan Kürkçü, boyun ve göğsüne aldığı 7 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kürkçü kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.



İntikam için mi?



Olay yerinde arama yapan dedektifler, bir beyzbol sopası ile şapkası buldu. Polis, işleniş biçiminden dolayı Kürkçü'nün intikam cinayetine kurban gitmiş olma olasılığını araştırıyor.



New York Emniyet Müdürü Raymand Kelly, Kürkçü'nün cep telefonu ve cüzdanının alınmadığını belirterek, cinayetle ilgili henüz bir tutuklamanın olmadığı açıkladı. Bu arada polis, genç işadamının eşi Henny ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Cennet isimli bir Türk kadının ifadelerine başvurdu.



Kürkçü'nün Endonezyalı eşi ile bir süredir şiddetli geçimsizlik içerisinde olduğu, Türk sevgilisiyle olan aşk ilişkisini Endonezyalı eşinin bildiği ve çiftin boşanmak üzere olduğu ileri sürüldü. (Sabah)