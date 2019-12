-ABD'DE TÜRK FİRMASINA SOYGUN GİRİŞİMİ NEW YORK (A.A.) - 11.07.2010 - Sarar'ın New York'taki mağazası, yüzünde oksijen maskesi bulunan siyahi bir Amerikalı tarafından silahla basılarak soyulmak istendi. Olay, önceki gün Manhattan'daki dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Madison Caddesi'nde mağazanın kapanma hazırlıklarını yaptığı akşam saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzünde oksijen maskesi takılı olduğu öğrenilen silahlı soyguncu, kapanmasına 15 dakika kalan mağazaya müşteri gibi girdi. İçeride bulunan ve pantolonlara bakan tek müşterinin yanına yaklaşan soyguncu, silahını müşteriye doğrultarak para istedi. Bunun üzerine, mağaza çalışanlarının müdahale etmek istediği soyguncu, çalışanlara ''eller yukarı'' diye bağırdı. Silahını üzerlerine doğrulttuğu çalışanlardan kasadaki parayı almak isteyen soyguncu, Sarar'daki görevlilerin para vermeyeceklerini söylemesi üzerine mağaza içinde rastgele ateş etmeye başladı. Siyahi soyguncunun ateş açtığı anda çalışanların ve müşterilerin yere yattığı bildirilirken, çevredekilerin silah seslerinin ardından polise haber vermesi üzerine New York polisinin siren seslerinin birkaç dakika içinde caddede duyulmaya başlandığı kaydedildi. Olaya tanık olanlar, soyguncunun polisin geldiğini anlaması üzerine mağazadan hızla çıktığını ve cadde üzerinde park halinde duran arabasıyla kaçtığını söyledi. New York polisinin geldiği anda soyguncunun trafik yoğunluğundan da faydalanarak kaçtığı, polisin çabalarına rağmen siyahi soyguncunun henüz yakalanamadığı ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Sarar ABD Genel Müdürü Tunç Hepgüler, yaşananların bir film sahnesi gibi olduğunu söyledi. Hepgüler, ''Şans eseri ölen ya da yaralanan olmaması bizim için sevindirici. Çok büyük bir tehlike atlattık'' dedi. Türk hazır giyiminin dünya çapında tanınan markalarından Sarar'ın ABD genelinde 8 mağazası bulunuyor. Sarar'ın, dünyaca ünlü moda markalarının bulunduğu Manhattan'daki mağazası üç yıl önce hizmete girmişti.