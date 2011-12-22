-ABD'de Türk asıllı kadına terör suçlaması WASHINGTON (A.A) - 22.12.2011 - ABD'de Türk asıllı bir kadının, Amerikan askeri personeline karşı terör saldırılarına fon sağlamaya yardım için Pakistan'a para göndermekle suçlandığı bildirildi. Amerikan The Associated Press (AP) haber ajansının bildirdiğine göre, California eyaletindeki La Palma kentinde yaşayan 39 yaşındaki Oytun Ayşe Mihalik'e, teröristlere maddi destek sağlamaktan üç, yanlış beyanda bulunmaktan da bir suçlama yöneltildi. Mihalik'in, tüm suçlamalardan mahkum edilmesi halinde 53 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Habere göre, federal savcılar, Mihalik'in geçen yılın sonlarından başlayarak üç haftalık süre boyunca Pakistan'daki bir kişiye 2 bin dolar civarında para aktardığını ve bu paranın, denizaşırı ülkelerdeki Amerikan ordusu ve diğer hedeflere karşı saldırıların hazırlığı ve hayata geçirilmesinde kullanılacağını bildiğini kaydettiler. Eczacılık yaptığı belirtilen Mihalik'in, geçen ağustos ayında Türkiye'ye uçmaya hazırlanırken yakalandığı ve o tarihten bu yana federal makamlarca gözaltında tutulduğu bildirildi. Haberde Mihalik'in, yanlış beyanda bulunduğu suçlamasını reddettiği bilgisine yer verildi. Yetkililer, Mihalik'in, Türkiye'ye 6 aylık ziyaretinin ardından Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kendisiyle görüşen federal ajanlara, yurtdışına para göndermek için hiçbir zaman takma ad kullanmadığını ve sadece bir kez para gönderdiğini söyleyerek, yalan beyanda bulunduğunu belirttiler. Haberde, Mihalik hakkındaki yanlış beyanda bulunduğu suçlamasıyla ilgili davanın şubat ayında görüleceği, yeni suçlamalarla ilgili duruşmanın ise ilerleyen bir tarihte yapılacağı kaydedildi.