-ABD'de tur helikopteri düştü: 5 ölü LAS VEGAS/PHILADELPHIA (A.A) - 08.12.2011 - ABD'nin Las Vegas kentinde bir tur helikopterinin düşmesi sonucu 4'ü yolcu 5 kişi öldü. Ulusal Park Hizmetleri sözcüsü Andrew Munoz, Sundance Helicopters şirketi tarafından işletilen helikopterin, Mead Gölü'nü çevreleyen River Dağları'na düştüğünü söyledi. Kazada, helikopterdeki 4'ü yolcu biri pilot 5 kişinin yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Yine ABD'de Las Vegas'a giden bir yolcu uçağı, Philadelphia Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı. Havaalanı sözcüsü Victoria Lupica, Amerikan Havayolları'na ait uçağın, pilotun kokpitten duman geldiğini haber vermesinin ardından Philadelphia Uluslararası Havaalanı'na acil ve güvenli bir iniş yaptığını kaydetti.