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Dünya

ABD’de tüpgaz fabrikası faciası; kaybolan 10 işçi aranıyor

ABD'de bir tüpgaz fabrikasında meydana gelen patlamalar sonucu, çok sayıda işçi yaralandı. Yetkililer, patlamada 10 işçinin kaybolduğunu belirtti

30 Temmuz 2013 12:11

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde bir tüpgaz fabrikasında yaşanan bir dizi patlama sonucu çok sayıda çalışan yaralandı, 10 kişi de kayboldu. Yerel Orlando Sentinel gazetesine konuşan Tavares City Yöneticisi John Drury, Blue Rhino'da bulunan tüpgaz fabrikasındaki 24 çallışanın 10'undan haber alınamadığını söyledi.

Fabrikanın havadan çekilmiş görüntülerinde hala geniş bir bölgede yangınların devam ettiği görüldü. Acil durum ekiplerinin olay yerinde toplandığı bildirildi.

Florida Acil Durum Birimi Direktörü Bryan Koon, yerel yetkililerden hala "başlangıç düzeyinde bilgiler" aldığını belirtti.

Koon yerel yetkililerin fabrikanın etrafındaki 3 kilometre çapındaki alanı boşalttığını da sözlerine ekledi.

Lake County Şerifi Gary Borders ise patlamaların fabrikanın içinde meydana geldiğini ve çatıyı uçurduğunu söyledi.

Orlando Sentinel'a göre patlamalar yerel saatle 23.00 civarında başladı ve bir saat sürdü.

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