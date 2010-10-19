-ABD'DE TUHAF UÇAK KAZASI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - ABD'nin orta kesimlerindeki Titusville'de kalkış sırasında pistteki geyiğe çarpan küçük uçak, aldığı hasar üzerine acil iniş yaptı. Kentin itfaiye yetkilileri, tek motorlu Cessna tipi uçağın pilotunun kalkış sırasında pistteki geyiğe çarpması yüzünden, uçağın burun ve sol iniş takımlarının hasar gördüğünü belirterek, pilotun birkaç kez pisti pas geçmesinin ardından hasarlı uçağı başarıyla indirdiğini kaydettiler. Pilot ve iki yolcunun durumuyla ilgili bilgi verilmedi.