ABD'de Trump'ın zaferi sonrası nefret suçlarında artış

ABD'de, Donald Trump'ın başkan seçildiği 8 Kasım'dan sonra siyahlara, göçmenlere, Müslümanlara ve LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) bireylere yönelik saldırıların da içinde yer aldığı nefret suçlarında artış yaşanıyor.

Azınlık gruplarına yönelik hak ihlallerini inceleyen Southern Poverty Law Center (SPLC), ülkede 9-14 Kasım tarihleri arasında 437 taciz ve tehdit olayı yaşandığını açıkladı.

SPLC bu olayların büyük bölümünün sözlü olarak aktarılan olaylar olduğunu, bir bölümünün ise medyada haberleştirildiğini belirtti.

SPLC'nin raporunda, gerçekleştirilen saldırılardan 136'sının göçmenler, 89'unun siyahlar, 43'ünün LGBT bireylere karşı düzenlendiği belirtildi.

Bazı olayların hem Müslüman hem de göçmen karşıtı olmak gibi ortak bir yönünün olduğu bildirildi.

"Trump" kategorisinden 41 olay gerçekleştirilirken Trump karşıtlarının ise 20 olay düzenlediği aktarıldı.

Olayların 99'u liselerde, 76'sı işyerlerinde, 67'si üniversitelerde meydana geldi.

Olaylar birbirinden çok farklı şekillerde yaşandı.

Örneğin Oregon'da Müslüman bir kadına metroda bir grup gencin "terörist" diye bağırdığı, "yeni ABD Başkanı nedeniyle artık başörtüsü giyemeyeceğini" söylediği ve trenden indirilirken kadına tükürmeye çalıştıkları bildirildi.

California'daki San Jose State Universitesi'ndeki bir kadın öğrenci, beyaz bir adamın başörtüsünü zorla çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Teksas'ta Latin bir kadın, bebeğiyle parka giderken yanlarında bir kamyonun durduğunu ve kamyonun içinde, yolcu koltuğuna oturan kadının "beyaz gücü" diye bağırdığını söyledi.

Washington'daki bir lisede görev yapan bir öğretmen, öğle arası sırasında kafeteryada "Bir duvar ör" sloganının atıldığını söyledi. Bu öğretmen, derste de bazı öğrencilerin, "Burada doğmadıysanız çantalarınızı hazırlayın" diye bağırdığını belirtti.

California'da, oyuncularının çoğu Afrika kökenli Amerikalı olan 'Almost Christmas' adlı filmin bir panodaki reklamı üzerine sprey boyayla gamalı haç işareti çizildi.

Bu arada FBI da Pazartesi günü yayımladığı raporunda, Müslümanlara yönelik saldırıların 2015 yılında yaklaşık yüzde 67 arttığını belirtti.

CBS TV kanalına konuşan Donald Trump ise, bu tür olaylardaki artışla ilgili bir soru üzerine, 'bunları duymaktan dolayı üzgün olduğunu' söyledi ancak 'bu tür vakaların çok az miktarda olduğunu' ekledi.

Donald Trump, "Eğer yardımı olacaksa bunu söyleyeceğim, bunu doğrudan kameralara söyleyeceğim. Bunu durdurun" dedi.

Trump'ın, seçim kampanyası dönemindeki Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili sözleri büyük tartışma yaratmıştı.