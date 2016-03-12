ABD'de Trump'ın Chicago mitinginde olay çıktı

Florida, Ohio ve Illinois'in de aralarında bulunduğu bazı eyaletlerde gelecek hafta yapılacak ön seçim öncesinde Donald Trump'ın bir mitingi güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Miting öncesinde protestocular “ırkçılık yaptığı ve göçmenler aleyhine politikalar önerdiği” gerekçesiyle, Trump taraftarının doldurduğu salonun içinde ve dışında toplandı. Gerginliğin tırmanması üzerine Donald Trump’ın kampanya ekibi mitingin iptal edildiğini açıkladı.

Mitingin iptalinin ardından bazı Trump karşıtları ile destekçileri arasında sözlü tartışmalar ve arbede yaşandı.

Siyaset uzmanları Trump'ı gerginliği bilerek tırmandırdığı gerekçesiyle eleştiriyor. Trump, cuma günü Missouri eyaletinin St. Louis kentinde düzenlediği miting sırasında da protesto edilmişti.

Yabancılara, Müslümanlara ve göçmenlere karşı sözleriyle son dönemde gündemden düşmeyen Donald Trump’ın Kuzey Carolina’daki mitinginde geçen çarşamba günü siyah bir protestocu Trump taraftarı bir kişi tarafından yumruklanmıştı.

Trump’ın, Mart ayı başında Iowa'daki mitingi sırasında salonda kendisini protesto eden bir kişinin “suratını yumruklamak istediğini” söylemesi de büyük tepkiye neden olmuştu.