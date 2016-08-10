ABD'de Trump'a büyük tepki

North Carolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen
bir seçim toplantısına
katılan Donald Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesiyle güvence altına
alınan silah sahibi olma taraftarlarına seslendi. Clinton'ın ABD Başkanı
seçilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye liberal hakimler atama ihtimaline işaret
eden Trump, "Hakimleri belirleyecek konumda olursa artık yapabileceğiniz bir
şey kalmaz" dedi. Trump, silah sahibi olma hakkını savunanların Clinton'ın
iktidara gelmesini durdurabileceğini kaydetti.
Senatör Warren: Ölüm tehdidi
Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Clinton'a
karşı ölüm tehdidinden söz etti.
Clinton'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada Trump'ın açıklamaları
"tehlikeli" olarak nitelendi. Açıklamada, "ABD Başkanı olmak isteyen bir kişi
kesinlikle şiddete davetiye çıkarmamalı" denildi.
Trump'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada, tartışmalı sözlere açıklık
getirilirken, "Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesini savunanların birlik
içinde hareket etmesine işaret ederek bundan dolayı sahip oldukları büyük siyasi
güce dikkat çekmek istedi" ifadeleri kullanıldı.
Giuliani: Medya çarpıttı
New York'un Eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Trump'a destek çıkanlar
arasında yer aldı. North Carolina'da düzenlenen bir seçim toplantısına katılan
Giuliani, "Trump vatandaşa Clinton'a karşı oy verme hakkını hatırlattı. Medya
Clinton'a yardım etmek için ifadelerini çarpıttı" diye konuştu.
Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak duyurduğu Indiana Valisi Mike Pence'e
NBC Televizyonu'nda "Trump Clinton'a karşı şiddet çağrısında mı bulundu?"
sorusu yöneltildi. Pence, "Hayır, elbette bulunmadı" yanıtını verdi.
Trump: Başka mana çıkarılmasın
Fox TV'ye konuşan Trump sözlerini savundu. Trump,
"Konuşma yaptığım salonda
bulunan hiç kimse sözlerimden Clinton'a destek verilmesine karşı çıktığımdan
başka bir mana çıkaramaz" dedi.
Eski Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) Michael Hayden de
CNN'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Hayden,
"Yalnızca söylediklerinizden değil, insanların işittiklerinden de sorumlusunuz"
ifadelerini kullandı.