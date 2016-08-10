ABD'de Trump'a büyük tepki

North Carolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen

bir seçim toplantısına

katılan Donald Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesiyle güvence altına

alınan silah sahibi olma taraftarlarına seslendi. Clinton'ın ABD Başkanı

seçilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye liberal hakimler atama ihtimaline işaret

eden Trump, "Hakimleri belirleyecek konumda olursa artık yapabileceğiniz bir

şey kalmaz" dedi. Trump, silah sahibi olma hakkını savunanların Clinton'ın

iktidara gelmesini durdurabileceğini kaydetti.

Senatör Warren: Ölüm tehdidi

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Clinton'a

karşı ölüm tehdidinden söz etti.

Clinton'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada Trump'ın açıklamaları

"tehlikeli" olarak nitelendi. Açıklamada, "ABD Başkanı olmak isteyen bir kişi

kesinlikle şiddete davetiye çıkarmamalı" denildi.

Trump'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada, tartışmalı sözlere açıklık

getirilirken, "Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesini savunanların birlik

içinde hareket etmesine işaret ederek bundan dolayı sahip oldukları büyük siyasi

güce dikkat çekmek istedi" ifadeleri kullanıldı.

Giuliani: Medya çarpıttı

New York'un Eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Trump'a destek çıkanlar

arasında yer aldı. North Carolina'da düzenlenen bir seçim toplantısına katılan

Giuliani, "Trump vatandaşa Clinton'a karşı oy verme hakkını hatırlattı. Medya

Clinton'a yardım etmek için ifadelerini çarpıttı" diye konuştu.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak duyurduğu Indiana Valisi Mike Pence'e

NBC Televizyonu'nda "Trump Clinton'a karşı şiddet çağrısında mı bulundu?"

sorusu yöneltildi. Pence, "Hayır, elbette bulunmadı" yanıtını verdi.

Trump: Başka mana çıkarılmasın

Fox TV'ye konuşan Trump sözlerini savundu. Trump,

"Konuşma yaptığım salonda

bulunan hiç kimse sözlerimden Clinton'a destek verilmesine karşı çıktığımdan

başka bir mana çıkaramaz" dedi.

Eski Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) Michael Hayden de

CNN'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Hayden,

"Yalnızca söylediklerinizden değil, insanların işittiklerinden de sorumlusunuz"

ifadelerini kullandı.