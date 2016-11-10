ABD'de Trump protestoları ikinci gününde: Bizim başkanımız değil

Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık yarışını kazanmasının ardından dün akşam saatlerinde ülke çapında Trump karşıtı protestolar gerçekleşti.

Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu eyaletlerde gerçekleşen yürüyüşlerde "Bizim başkanımız değil" sloganları atıldı.

Kaliforniya'daki eylemlerin en büyüklerinden biri Berkeley Lisesi bahçesinde bin 500 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. İlerici politikalarıyla tanınan kentteki eylemciler, buradan Kaliforniya Üniversitesi'ne doğru yürüdü.

Eyleme katılan kadın öğrencilerden biri "Bu soytarıyı seçerek 1950'lere geri döndük. Trump bize ne kadar fazla nefret ve cehalet olduğunu gösteriyor" dedi.

Los Angeles'ta ise çoğu Latin kökenli yüzlerce öğrenci belediye konağına yürüdü. İspanyolca "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez" sloganı atan öğrenciler "Irkçılığı desteklemiyorum", "Göçmenler Amerika'yı yeniden yüceltecek" ve "Benim başkanım değil" pankartları açtı.

Okul yetkilileri, öğrencilerin önemli bir kısmının ailesinin ABD'ye yasal yollarla girmediğini ve sınırdışı edilme endişesi yaşadıklarını söyledi.

Eyleme örgütleyen öğrencilerden Stephanie Hipolito, "Çocuklar sınırdışı edilme korkusuyla yaşayamaz. Bizler suçlu değiliz, uyuşturucu kaçakçısı değiliz. Bizler Ameriakn rüyasını herkes kadar arzulayan çalışkan insanların" dedi.

Texas ve Seattle'da da benzer yürüyüşler düzenlenirken Reuters ajansı Arizona, New York, Massachusetts, Illinois ve New York eyaletlerinde de benzer protestoların planlandığını duyurdu.