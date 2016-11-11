ABD'de Trump karşıtı protestolarda ikinci gece

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'nin bazı kentlerinde bu gece de protestolar yapıldı, ancak ikinci gecedeki eylemlere katılım daha az oldu.

Eylemciler asıl olarak Trump'ın başkanlığının ırk ve cinsiyet anlamında derin bölünmeler yaratacağını söyleyen gençlerdi.

Ancak Portland kentinde polis, eylemcilerin saldırgan bir tutum takındığını belirtti.

Trump ise gösterilerle ilgili attığı Twitter mesajında "eylemlerin hiç de adil olmadığını" söyledi.

Portland Polisi eylemler sırasında, dükkan vitrinlerinin kırıldığını ve bazı eylemcilerin sopalar taşıyıp, taş attığını belirtti.

Diğer eylemlerde olay çıkmazken, Minneapolis'teki protestoda eyaletler arası otoyol bir süre kapatıldı.

Philadelphia'da belediye binası önünde toplanan eylemciler "Bizim başkanımız" değil, "Translar Trump'a karşı" ve "Amerika'yı herkes için güvenli yapın" yazılı pankartlar çaşıdı.

Polis, Baltimore'daki olaysız geçen eyleme 600 kişinin katıldığını ve bir süre trafiği kestiklerini bildirdi. San Fransisco'da ise lise öğrencileri gökkuşağı ve Meksika bayrakları taşıdı.

Önceki gece binlerce kişinin şehir merkezinde yürüdüğü Chicago'da ise Trump Tower binasının önünde küçük bir kalabalık toplandı. Çevredekilerin bazıları eylemi alkışlarken, bir kişi "çenenizi kapatın ve demokrasiyi kabul edin" diye bağırdı.

Eylemciler, New York'taki Trump Tower'ın önünde de protesto gösterisi yaptı.

Donald Trump, paylaştığı Twitter mesajında kendisini eylemlere katınlanları "profesyonel protestocular" diye tanımlarken, "medya tarafından kışkırtıldıklarını" savundu.

Bu arada Meksika Cumhurbaşkanı, Trump yönetimi sırasında ülkesinin ABD'yle olumlu ilişkiler yürütebileceği konusunda

iyimser olduğunu belirtti.

Enrique Pena Nieto Trump ile Ocak ayındaki yemin töreninden önce buluşma konusunda uzlaştıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov da, Putin ve Trump'ın dünyaya bakışları anlamında "çok benzer" olduklarını belirtti.

Kampanya döneminde Rus uzmanların Trump'ın ekibiyle görüşmeler yaptığını vurgulayan Peskov, Rus hükümetinin Demokrat Parti'nin Wikileaks'te yayımlanan elektronik postalarının sızdırılmasıyla bir ilgisi olmadığını savundu.