ABD'de Trump karşıtı protestolar

8 Kasım'da yapılan seçimle başkan seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, zaferinin kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, bütün Amerikalıların başkanı olmak istediğini söyledi. Ancak çok sayıda Amerikalı Trump'ın başkan olmasından memnun değil. ABD'nin çeşitli kentlerinde "Not My President" (Benim başkanım değil) sloganıyla düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Protestocular özellikle Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı söylemlerine eleştiriler yöneltti.

Ülke genelinde protestolar

New York, Chicago ve Austin kentlerinin yanı sıra Berkeley, Seattle, Phoenix, Los Angeles, Richmond gibi kentlerde de protestolar düzenlendi. New York'ta Birlik Meydanı'ndan Trump Binası'na bir yürüyüş düzenlendi ve bina önünde seçim sonucu protesto edildi. Göstericiler, Trump'a yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve kadın düşmanlığı suçlamasında bulundu.

Protestolara özellikle öğrencilerin katıldığı gözlendi. Protestocuların taşıdığı dövizlerde, "Irkçılık için destek yok", "Göçmenler Amerika'yı güçlendiriyor" gibi ifadeler yer aldı. Özellikle ailesi yasa dışı yollarla ABD'ye gelmiş olan gençler, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından sınır dışı edilmekten korkuyor. Trump'ın seçim vaatleri arasında, yasa dışı göçü engellemek için Meksika sınırına duvar örülmesi bulunuyordu.

Başkent Washington'da da kış soğuğuna karşın yüzlerce kişi Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelerek bir nöbet başlattı. Nöbetin organizatörlerinden sol liberal eğilimli Move.on örgütünden Ben Wikler, "İnsanlar korkuyor" açıklamasında bulundu. Wikler, "Biz bu karanlık anlarda yalnız olmamak için buradayız" dedi. "Time Magazine" ülkenin doğusundaki Pittsburgh ve Pensilvanya'da da protestolar düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medyada tepkiler

Öte yandan sosyal medyada da Trump karşıtları #notmypresident etiketiyle seçim sonucunu protesto etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, protesto gösterilerinde çekilen fotoğraflara ve videolara yer verildi.

Seçim gerginliği sürüyor

Seçim gecesi Kaliforniya'nın Oakland kentinde arbede çıkmıştı. Trump'ın portresini yakan göstericiler, etraftaki dükkanlara zarar verdi, otomobil lastiği ve çöp yaktı.

Seattle'da ise Trump protestoları sırasında etrafa ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak olayın protestolarla bir ilgisi olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa/Reuters/DW, BÖ/GA